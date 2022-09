Lopen achter kist Elizabeth maakt herinneringen los bij William

Prins William heeft woensdag vaak moeten denken aan zijn moeder Diana toen hij achter de kist van de overleden koningin Elizabeth liep. Dat vertelde de royal donderdag volgens Reuters aan mensen bij het landgoed Sandringham toen hij de bloemenzee daar bekeek.

William liep woensdag met zijn broer prins Harry achter de kist van Elizabeth, net als 25 jaar geleden toen ze samen achter de kist van Diana liepen op weg naar haar begrafenis.

“De wandeling gisteren was een uitdaging”, zei William. Op videobeelden was te horen dat de prins zei dat er herinneringen boven kwamen bij hem. William en Harry, toen 15 en 12 jaar, volgden de kist van hun moeder door het centrum van Londen nadat ze in 1997 op 36-jarige leeftijd was omgekomen bij een auto-ongeluk in Parijs.

Voor de broers, die de afgelopen jaren een moeizame relatie onderhouden, was de wandeling een moment dat de rest van hun leven bepaalde. In het verleden hebben ze vaak gesproken over het blijvende trauma dat ze hebben doorstaan ​​na de dood van hun moeder en die wandeling, waarbij ze ondanks hun verdriet hun gezicht in de plooi probeerden te houden.