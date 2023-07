Maker ‘Charles-taart’ had koninklijke aandacht niet verwacht

De thuisbakker die woensdag viral ging dankzij de taart die ze maakte met de vorm van het gezicht van koning Charles is blij verrast dat het Britse koningspaar er zo veel plezier om heeft gehad. De vormen van de taart waren nogal groot uitgevallen en dat was niet de bedoeling, zegt de 64-jarige Jackie Marshall tegen de BBC.

“Toen ik de taart bakte, had ik niet verwacht dat hij de hele wereld over zou gaan”, vertelt Marshall, die haar creatie maakte voor een bakwedstrijd op de Sandringham Flowershow. “De oren hadden niet zo groot moeten worden, maar ze rezen gewoon in de oven.” Ze had nog wel twee setjes oren gemaakt en haar man gevraagd welke ze erop zou zetten. “En hij zei: ‘de grote’, dus eigenlijk is het zijn schuld.”

Koningin Camilla spotte de taart woensdag toen ze langs alle baksels liep die stonden uitgestald. “Deze lijkt precies op mijn echtgenoot”, lachte Camilla. Ze spoedde zich daarna naar de koning om hem de taart te laten zien. Op beelden is te zien dat de twee er hartelijk om konden lachen, al vond Charles dat het gezicht meer leek op een figuur uit de animatieserie Wallace & Gromit.

Marshall slaagde er overigens niet in om ondanks de koninklijke aandacht de bakwedstrijd te winnen. Ze vindt echter dat ze toch een beetje heeft gewonnen omdat de koning en koningin om haar creatie hebben gelachen. “Het heeft zoveel vreugde gebracht, dat was de beste overwinning.”