Makers documentaire Elizabeth wilden iets unieks neerzetten

Met de documentaire Elizabeth, die vanaf deze week in de Nederlandse bioscopen te zien is, wilden regisseur Roger Michell en producent Kevin Loader iets unieks neerzetten. En dus selecteerden ze uit honderden uren archiefmateriaal talloze fragmenten uit het leven van de Britse Queen en plakten die achter elkaar. “Het is een onderzoek, misschien nog wel meer dan een viering”, zegt Loader in gesprek met het ANP.

Het idee voor Elizabeth, een film over zeventig jaar koningin Elizabeth ontstond in de lockdown, vertelt Loader. “Roger zei: wat is nou ideaal om te maken in een lockdown? Het antwoord was een archief-only film. We filmen niks en we interviewen niemand, maar we gaan het archief in en die beelden gewoon selecteren en monteren. Dat was het idee”, zegt Loader lachend. “Daarmee zouden we iets nieuws én unieks neerzetten.”

Ook het onderwerp blijkt een idee van Michell, die vorig jaar slechts een dag na het afronden van de film onverwachts kwam te overlijden. “Roger zei: de Queen zou het perfecte onderwerp zijn, daar is genoeg over te vinden”, zegt Loader, die toegeeft zelf in eerste instantie wat sceptisch te zijn geweest. “Er is al zoveel over die familie gemaakt dat je echt met iets anders moet komen, wil het nieuw en fris aanvoelen.”

Andere wereld

Eenmaal in het archief was ook de producent gauw overstag, vertelt hij. “Toen we beelden bekeken uit de jaren 40, 50 en 60 voelde dat echt als een andere wereld. De mensen spraken anders, de Queen sprak anders. Het leek onderhand wel op een antropologische studie”, vertelt Loader die daardoor zelf ook de noodzaak voor film voelde. “Elke keer als je een muntje uit je zak pakt, dan is ze daar. Al mijn hele leven lang. Iedereen heeft een band met haar, maar wat is dat nou eigenlijk voor band? Dat wilden we onderzoeken.”

Om aan nieuw beeld te komen, vroegen de makers in eerste instantie aan het publiek om eigen beelden van Elizabeth in te sturen, maar daar kwam niet veel respons op, zegt Loader. Gelukkig hadden instanties als de BBC, Associated Press en andere media ook genoeg niet-uitgezonden of onbekend materiaal. Zelfs het paleis heeft wat aangeleverd. “Ze hebben zelf zo’n 4 minuten beeldmateriaal aan ons gegeven”, zegt Loader, die denkt dat de Queen de film zelf nog niet heeft gezien.

Rustpunt

In de anderhalf uur die de film uiteindelijk duurt volgt de film het leven van de Queen, niet in chronologische volgorde maar verdeeld in thema’s zoals paarden, reizen en speeches. “We hopen dat mensen zien wat een bijzondere vrouw ze is en hoe waanzinnig die zeventig jaar zijn geweest. De wereld is vreselijk veranderd, maar zij is er altijd geweest, als een soort rustpunt”, besluit Loader.