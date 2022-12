Man die eieren gooide naar koning Charles moet voorkomen

Een man die vorige maand in York eieren had gegooid naar de Britse koning Charles en zijn vrouw koningin-gemalin Camilla, moet voor de rechter komen. De 23-jarige verdachte moet op 20 januari in een rechtbank in York verschijnen, meldt de zogeheten Crown Prosecution Service.

Patrick Thelwell wordt beschuldigd van bedreigend gedrag nadat uit politieonderzoek was gebleken dat hij vier eieren had gegooid in de richting van Charles en Camilla. Het incident vond plaats op 9 november, toen het koningspaar in York was vanwege onder meer de onthulling van een standbeeld van wijlen koningin Elizabeth. De student jouwde het koningspaar eerst uit en gooide vervolgens de eieren. Die misten allen doel, waarna Charles en Camilla onverstoorbaar verdergingen.

Begin december werd opnieuw een man aangehouden in het Engels Luton voor eenzelfde vergrijp. Een man van in de 20 wordt ervan verdacht een ei te hebben gegooid naar Charles tijdens een werkbezoek.