Man die met kruisboog Elizabeth wilde vermoorden bekent schuld

De man die in 2021 met een kruisboog werd gearresteerd bij Windsor Castle omdat hij van plan was koningin Elizabeth te vermoorden, heeft vrijdag in de rechtbank van Londen schuld bekend. De 21-jarige Jaswant Singh Chail bekende onder meer schuld in de aanklacht van een overtreding op grond van sectie 2 van de Treason Act, oftewel het “het afvuren of richten van vuurwapens, of het gooien of gebruiken van een voorwerp of wapen, met de bedoeling Hare Majesteit te verwonden of te alarmeren”.

Chail gaf ook toe dat hij had gedreigd met de dood en dat hij een wapen bij zich had. Op 31 maart hoort de man zijn straf.

Chail drong op 25 december 2021 het terrein rondom Windsor Castle binnen. Hij zou hebben geroepen dat hij de koningin, die samen met enkele familieleden aanwezig was, wilde vermoorden. De Brit van Indiase afkomst hield Elizabeth en de koninklijke familie verantwoordelijk voor de slachtpartij in Amritsar tijdens de koloniale periode in India in 1919. De Britse troepen schoten toen honderden betogers dood in een park.