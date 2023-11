Margrethe vond feest van kleinzoon hoogtepunt van het jaar

Koningin Margrethe van Denemarken vond het feest rondom de 18e verjaardag van haar kleinzoon prins Christian een van de hoogtepunten van het jaar. Dat zei de vorstin woensdag op een persconferentie tegen Deense media ter gelegenheid van de voorbereidingen op de balletvoorstelling Snedronningen (Sneeuwkoningin), waar ze opnieuw bij betrokken is.

“Ik had het grote genoegen dat we hier een paar weken geleden de verjaardag van prins Christian vierden. Er bestaat geen twijfel over dat het een van de hoogtepunten was”, zei Margrethe. Volgens haar was het een “geweldige ervaring. Ik had de indruk dat mensen een leuke avond hadden en dat het heel goed ging. Het was echt feestelijk.”

Margrethe werkt al jaren mee aan de jaarlijkse balletvoorstelling die rond kerst wordt opgevoerd in Tivoli in Kopenhagen. De Deense vorstin helpt mee met het ontwerpen van de decors en kostuums.

De 83-jarige koningin, die het dit jaar rustig aan moest doen vanwege een ingrijpende rugoperatie, zegt dat ze weer in topvorm is om haar bijdrage te leveren. Maar ze ziet het niet als een baan, benadrukt ze. Snedronningen gaat op 30 november in première.