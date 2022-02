Massagetherapeut: Andrew praatte continu over seks

Een voormalig massagetherapeut van prins Andrew beschuldigt de zoon van koningin Elizabeth van grensoverschrijdend gedrag. Hij zou constant over seks hebben gepraat, probeerde haar te knuffelen en stond erop naakt te worden behandeld terwijl dat niet nodig was.

De vrouw, Emma Gruenbaum, masseerde prins Andrew naar eigen zeggen zes keer in zijn woning. De hertog van York stelde haar al een paar minuten na hun eerste ontmoeting ongepaste vragen over haar seksleven. “Ik vond dat heel ongemakkelijk. Hij had het constant over seks”, aldus Gruenbaum tegen The Sun. Hij zou haar onder meer gevraagd hebben of ze aan anale seks deed.

“Het ging maar door en door”, stelt de nu 50-jarige Gruenbaum. “Ik bleef maar tegen hem zeggen dat hij zijn mond moest houden, maar hij vond het blijkbaar oké dat er tegen hem gepraat werd alsof hij een ondeugend schooljongetje was.”

De gebeurtenissen speelde zich volgens Gruenbaum af rond 2005. Ze komt nu pas met haar verhaal naar buiten omdat Andrew Virginia Giuffre, die naar eigen zeggen is misbruikt door de prins, neer wil zetten als een onbetrouwbare vrouw. “Ik kon niet meer zwijgen. Toen ik hoorde dat hij haar probeert af te schilderen als labiel en onbetrouwbaar, wist ik dat ik iedereen moest vertellen hoe hij écht is. Hij is degene die je niet kan vertrouwen.”