Media: prinses Catherine gezien op dancefestival

Prinses Catherine heeft naar verluidt afgelopen weekeinde het Britse dancefestival Houghton bijgewoond. De echtgenote van prins William was in de buurt en werd door vrienden overgehaald voor een dansje, melden Britse media.

Het festival vindt jaarlijks plaats op het landgoed Houghton Hall in Norfolk, dat eigendom is van de koninklijke familie. Catherine had ondertussen een diner bij vrienden en na het eten zou een van de aanwezigen hebben voorgesteld om naar het festival te gaan.

Volgens de Daily Mail was Catherine in eerste instantie “een beetje nerveus” over het idee, maar besloot ze na overleg met de beveiliging toch om een kijkje te nemen.

Catherine is lang niet het eerste feestende lid van de koninklijke familie. Volgens The Telegraph zijn prins Harry en Zara Tindall in het verleden op diverse festivals gespot en zijn prinses Eugenie en koning Charles op Glastonbury geweest.