Meedoen Elizabeth bij opening Olympische Spelen moest geheim zijn

Dat de Britse koningin Elizabeth een bijdrage zou leveren aan de openingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen moest geheim blijven. Dat was in 2012 een voorwaarde die de vorstin stelde om mee te doen aan een filmpje met acteur Daniel Craig.

Elizabeth wilde niet dat haar familie af zou weten van haar deelname, vertelt filmregisseur Stephen Daldry in een documentaire op BBC 4 waarin wordt teruggekeken op de openingsceremonie van de Spelen, deze zomer tien jaar geleden. Tijdens het festijn was The Queen te zien met de James Bond-acteur. Hij escorteerde Elizabeth die met een helikopter naar het sportstadion in Londen vloog om vervolgens per parachute haar entree te maken. Het leverde de vorstin een staande ovatie op.

“De koningin had de familie niets verteld over haar medewerking”, zegt Daldry. “Als ze binnen is en gaat zitten zie je de andere leden van het koninklijk huis ook vol verwondering naar haar kijken.” De filmmaker vertelde wel dat het moeilijk was zich aan de geheimhouding te houden. Het productieteam mocht ook niks zeggen tegen stafleden van Buckingham Palace of medewerkers van de regering.

Zeker een miljard mensen over de hele wereld waren getuige van het moment tijdens de opening van de Spelen in Londen.