Meerderheid Britten positief over ‘koningin-gemalin Camilla’

Een meerderheid van de Britten is enthousiast over de wens van koningin Elizabeth dat Camilla koningin-gemalin wordt als haar man Charles koning wordt. Zo’n 55 procent staat achter die keuze, meldt opiniepeiler JL Partners in opdracht van de Daily Mail.

De 55 procent van de ruim duizend ondervraagden is bijna het dubbele van de 28 procent van de ondervraagden die tegen is. De rest heeft geen mening.

De Daily Mail concludeert dat veel Britten de laatste jaren positiever naar Camilla zijn gaan kijken. Ze legt het desondanks nog steeds af in vergelijking met de in 1997 overleden prinses Diana, de voormalige vrouw van prins Charles. Van de ondervraagden denkt 58 procent dat Diana een betere koningin zou zijn, 16 procent kiest voor de hertogin van Cornwall.

William en Catherine

Charles en Camilla zijn ook minder populair dan Charles’ zoon prins William en zijn vrouw Catherine. Twee derde denkt dat zij een betere koning en koningin zouden zijn. Toch vindt iets meer dan de helft dat de kroon geen generatie over zou moeten slaan als Elizabeth overlijdt.

De koningin maakte zaterdag, een dag voor haar 70-jarige regeringsjubileum, bekend dat het haar “oprechte wens” is dat Camilla koningin-gemalin moet worden zodra Charles koning wordt.