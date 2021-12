Meghan: de tabloids speelden een spel zonder regels

Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry, noemt de overwinning in het hoger beroep tegen de uitgever van verschillende Britse tabloids “een overwinning voor iedereen die ooit bang is geweest om op te komen voor wat juist is.” In een statement zegt de hertogin van Sussex ook dat ze vindt dat de kranten de rechtszaak behandelden als “een spel zonder regels” en dat het nu tijd is om hun werkwijze een halt toe te roepen.

“Hoewel deze overwinning een precedent is, is het belangrijk dat we nu collectief dapper genoeg zijn om de tabloid-industrie, die mensen ertoe aanzet om wreed te zijn en bovendien profiteert van de leugens en de pijn die ze creëert, opnieuw vorm te geven”, schrijft Meghan in een statement dat in handen is van verschillende Britse media.

“Ik heb deze rechtszaak vanaf de eerste dag behandeld als een belangrijke maatstaf voor wat goed en kwaad is. De beklaagde heeft het behandelt als een spel zonder regels”, verwijt Meghan uitgever Associated Newspapers. “Hoe langer ze het uitsmeerden, hoe meer feiten ze konden verdraaien om zo het publiek te manipuleren (zelfs tijdens het hoger beroep zelf), waardoor een normale gang van zaken in deze zaak buitengewoon ingewikkeld werd en weer leidde tot meer krantenkoppen om kranten mee te verkopen – een model dat chaos boven waarheid stelt en beloont.”

Ook schrijft de hertogin dat ze in de drie jaar dat de zaak heeft gelopen altijd geduldig is geweest, ondanks “bedrog, intimidatie en berekenende aanvallen”. Ook zegt ze te hopen dat nu de rechter The Mail on Sunday ter verantwoording heeft geroepen voor het overtreden van de wet, we dat allemaal gaan doen. “Het lijkt allemaal ver verwijderd van jouw eigen leven, maar dat is het niet. Morgen zou jij het kunnen zijn.”

Donderdag stelde een Britse rechter de hertogin van Sussex in het gelijk in een hoger beroep dat de kranten hadden aangespannen tegen een eerdere uitspraak. Toen werd vastgesteld dat zij door het publiceren van een persoonlijke brief aan haar vader de privacy van de voormalige actrice hadden geschonden. In hun verweer zei de uitgeverij dat Meghan het zelf ook niet zo nauw nam met haar privacy omdat ze vrienden en bekenden met de schrijver van een boek over haar leven had laten praten. De rechter oordeelde nu dat die twee zaken niets met elkaar te maken hebben. De kranten van Associated Newspapers moeten nu excuses maken aan de vrouw van prins Harry.