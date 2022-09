Meghan en Harry in Duitsland voor Invictus Games-evenement

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn dinsdagmiddag in de Duitse stad Düsseldorf aangekomen. Het paar woont er een evenement bij dat is georganiseerd in aanloop naar de komende editie van de Invictus Games.

De hertog en hertogin van Sussex zullen dinsdag onder meer een boottocht over de Rijn maken en een bezoek brengen aan het Merkur-Spiel Stadion waar de Invictus Games in 2023 worden gehouden. Harry is een van de initiatiefnemers van deze spelen, die zijn bedoeld voor gewonde en zieke veteranen.

Het bezoek aan Duitsland volgt op dat aan Groot Brittannië, waar het in de Verenigde Staten wonende paar liefdadigheidsorganisaties bezocht. Meghan gaf maandag een toespraak bij de One Young World Summit in Manchester. Donderdag wordt het paar opnieuw in het Verenigd Koninkrijk verwacht, ditmaal voor de WellChild Awards, een prijsuitreiking voor kinderen en jongeren die op allerlei manieren geconfronteerd worden met levensbedreigende aandoeningen en ziekten.