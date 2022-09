Meghan geeft eerste speech in Verenigd Koninkrijk sinds vertrek

Meghan heeft haar eerste speech in het Verenigd Koninkrijk gegeven sinds haar vertrek naar Californië. De vrouw van prins Harry sprak tijdens One Young World Summit in Manchester, een jaarlijkse bijeenkomst voor jongeren die de wereld willen veranderen, over jonge mensen. “Het is goed om weer in het Verenigd Koninkrijk te zijn”, begon ze haar verhaal.

“Ik zie de wereld via mijn kinderen en probeer me voor te stellen hoe de wereld eruit zal zien als ze volwassen zijn”, vervolgt ze. “Jullie zijn degenen die nu, op dit moment, de positieve en noodzakelijke verandering over de hele wereld aansturen. En ik ben zo dankbaar vandaag met jullie te zijn.”

De Sussexes, die sinds hun stap terug binnen het Britse koningshuis begin 2021 in Amerika wonen, waren in juni voor het laatst in het Verenigd Koninkrijk. Toen waren de prins en zijn vrouw overgekomen vanwege het troonjubileum van koningin Elizabeth.

Vorige maand werd bekend dat Harry en Meghan naar Engeland zouden komen, waar zij meerdere liefdadigheidsorganisaties bezoeken. Maandag zijn ze in Manchester voor een congres en donderdag zijn ze in Londen bij de WellChild Awards, een prijsuitreiking voor kinderen en jongeren die op allerlei manieren geconfronteerd worden met levensbedreigende aandoeningen en ziekten.