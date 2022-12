Meghan kon niet geloven dat Britse publiek tabloids geloofde

Meghan kon er met haar hoofd niet bij dat het Britse publiek de verhalen over haar in de Britse tabloids geloofde. Dat zegt Meghan in het vierde deel van docuserie Harry & Meghan, die te zien is op Netflix.

Als voorbeeld noemt Meghan de eerste keer dat ze door een groep vrouwen werd aangesproken tijdens een werkbezoek in Liverpool. “Een van de vrouwen zei tegen me: Wat je met je vader doet, dat is verkeerd.” Dat maakte grote indruk op Meghan. “Het was de eerste keer dat ik dacht: Mijn God, mensen geloven die verhalen. Ik was geschokt.”

Harry vindt de leugens “een ding”. “Daar raak je aan gewend in deze familie”, vervolgt hij. “Maar wat ze over haar schreven en het effect dat het op haar had. Het was genoeg, genoeg pijn, genoeg lijden.”

De eerste drie afleveringen van de Netflix-docu waren vorige week donderdag al te zien. Daarin vertelde het stel onder meer over hoe ze elkaar ontmoetten, Harry’s moeder prinses Diana en de slechte verhouding met de Britse paparazzi.