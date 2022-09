Meghan Markle: ik was vroeger een lelijk eendje zonder vrienden

Meghan was vroeger “een lelijk eendje”. Dat zegt de hertogin van Sussex in de derde aflevering van haar podcast Archetypes. “Ik zag er in ieder geval niet uit hoe conventionele schoonheid er toen uitzag”, aldus de 41-jarige Meghan, die in haar podcast een gesprek had met actrice Mindy Kaling.

“Misschien zouden mensen het nu wel zien als schoonheid. Ik had enorm veel krullen en een grote spleet tussen mijn tanden. Ik was altijd gewoon een slim meisje.”

Over haar tijd op de middelbare school zegt Meghan dat ze altijd alleen moest lunchen, omdat ze niet echt vrienden had. “Ik was een eenling, erg verlegen en wist niet waar ik thuishoorde.” En dus besloot Meghan bij meerdere clubs op haar school te gaan, vertelt ze. “Daardoor had ik tijdens de lunch wel mensen om mee te zitten, omdat we dan gingen vergaderen. Dan hoefde ik me daar geen zorgen meer over te maken.”

De podcast Archetypes is te beluisteren op Spotify. In de eerste twee afleveringen sprak Meghan met Serena Williams en Mariah Carey.