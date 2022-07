Meghan Markle: niet gelogen over enig kind zijn

Meghan Markle stelt dat ze niet heeft gelogen in het spraakmakende interview met Oprah Winfrey vorig jaar, toen ze tegen de presentatrice zei dat ze enig kind is. Meghans halfzus, Samantha Markle, klaagde de voormalig actrice na het interview aan wegens laster. Ook Meghans man, prins Harry, was bij het interview met Winfrey aanwezig.

De advocaten van de hertogin van Sussex stellen dat Samantha de context van het gesprek heeft “genegeerd” en willen dat de zaak wordt geseponeerd. “Meghans reactie op die vraag, dat ze opgroeide als enig kind, was duidelijk niet bedoeld als objectief feit dat ze geen broers en zussen of halfbroers en -zussen heeft. Het was in plaats daarvan een voorbeeld van een subjectieve uiting van hoe iemand zich voelde over zijn of haar jeugd.”

De halfzus van Meghan, die zeventien jaar ouder is dan Meghan en opgroeide in een ander huis, eist 75.000 dollar (73.789 euro) van de hertogin. Zij zou zijn neergezet als een “opportunist”. Ook stelt Samantha dat de biografie Finding Freedom haar “vernedering, schaamte en haat op een wereldwijde schaal” heeft bezorgd. Dat boek is niet geschreven door Meghan zelf, maar door royaltyjournalisten Carolyn Durand en Omid Scobie.

De advocaat van Meghan noemde de aanklacht eerder “absurd” tegenover TMZ. “We geven dit zo min mogelijk aandacht, dat is alles wat het verdient.”