Meghan neemt Women of Vision Award in ontvangst

Meghan heeft dinsdagavond tijdens een gala in New York de Women of Vision Award in ontvangst genomen. De vrouw van prins Harry kreeg de prijs vanwege haar wereldwijde inzet voor meisjes en vrouwen.

De hertogin van Sussex was samen met haar man en moeder naar de uitreiking gekomen. Journalist en activist Gloria Steinem overhandigde Meghan de award.

De hertogin sprak Steinem toe op het podium. “Bedankt voor je inspiratie, je mentorschap, je wijze raad, je buitengewoon scherpe gevoel voor humor en natuurlijk je fantastische vriendschap.”