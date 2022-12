Meghan over halfzus: ik weet niet eens wanneer ze jarig is

Meghan is verbaasd dat haar halfzus Samantha Markle zo vaak in de media vertelt over hun jeugd samen. De hertogin van Sussex herhaalt in de eerste helft van de donderdag verschenen Netflix-documentaire haar eerdere uitspraken dat de twee niet samen zijn opgegroeid.

Samantha praat geregeld met de pers over haar relatie met haar halfzus. “Ik weet niet eens wanneer je jarig bent en nu zeg je dat jij me deels hebt opgevoed”, zegt Meghan lachend. De twee treffen elkaar volgend jaar in de rechtbank om soortgelijke eerdere uitspraken van Meghan. Samantha klaagde haar aan wegens smaad.

In de documentaire vertelt Meghan ook over de relatie met haar vader Thomas Markle, met wie ze sinds 2018 geen contact meer heeft. De hertogin herinnert zich dat ze haar vader niet kon bereiken toen voor het eerst werd geschreven dat “tabloids hem geld boden om foto’s in scène te zetten”. Ze belde hem naar eigen zeggen op en hij ontkende dat nieuws. “Toen we ophingen keek ik naar H. (Harry, red.). Ik zei: ik weet niet waarom, maar ik geloof hem niet.”

Geen emoji’s

Het contact werd volgens Meghan steeds slechter, maar haar vader bleef wel praten met de media. “Hij nam mijn telefoontjes niet op, maar hij sprak in plaats daarvan wel met TMZ”, zegt ze verbijsterd. “Ik moest in een tabloid lezen dat hij niet naar onze bruiloft zou komen.”

Ook toen Thomas Markle werd opgenomen in het ziekenhuis bleef de hertogin naar eigen zeggen tevergeefs contact zoeken. Ze kreeg uiteindelijk een berichtje terug, maar dat voelde niet alsof hij dat zelf had gestuurd. “Er zaten geen emoji’s in en hij gebruikt altijd veel emoji’s. En hij noemde me Meghan, zo heeft hij me nog nooit genoemd. Iedereen noemt me Meg.”

Harry heeft er veel moeite mee dat zijn vrouw geen contact meer heeft met haar vader. “Ze had een vader voor dit alles”, zegt hij doelend op hun relatie. “En nu heeft ze die niet meer.”