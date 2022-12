Meghan vond bruiloft met prins Harry overweldigend

Meghan vond de dag waarop ze trouwde met prins Harry “overweldigend”. Dat zegt de hertogin van Sussex in de Netflix-docu Harry & Meghan. “Toen ik in de auto bij het kasteel aankwam wist ik niet dat er aan beide kanten van de straat mensen zouden staan”, zegt Meghan. “En die autorit duurde 15 minuten.”

Tegen haar moeder, die met Meghan in de auto zat, zei ze: “Moet je al deze mensen zien.” Op haar huwelijksdag voelde Meghan zich “heel kalm”. “Ik wilde een mimosa, een croissant en het liedje Going To The Chapel horen. Dat gebeurde en het was geweldig.”

Volgens Harry was de verwachting dat het stel een publieke trouwerij zou hebben. “Omdat ik een zoon van Diana ben”, zegt hij. “Het huwelijk van William was een succes, dus ze wilden kijken of dat bij mij ook het geval zou zijn.” Meghan vond de dag intens. “We sneden de taart aan met een zwaard. Het was allemaal zo overweldigend. Wij dachten echt: wat gebeurt hier?

Ondanks alles beleefden Harry en Meghan de dag vooral met elkaar. “Harry en ik zijn heel goed in elkaar vinden in de chaos”, zegt Meghan. Harry: “De wereld keek naar ons, maar eenmaal bij het altaar was het alleen wij tweeën.”