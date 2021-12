Meghan wint in hoger beroep Mail on Sunday

Een meevaller voor Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry. De hertogin van Sussex trok aan het langste eind in het hoger beroep tegen Associated Newspapers (ANL), de uitgever van tabloids MailOnline en The Mail on Sunday. De rechter stelde haar in het gelijk ,wat betekent dat de kranten inderdaad haar privacy hebben geschonden. Meghan hoeft door de uitspraak ook niet langer in een hoorzitting te verschijnen.

De zaak draaide om de publicatie van een handgeschreven brief van Meghan aan haar vader Thomas Markle in de Mail on Sunday. De rechter bepaalde eerder dat de krant op de voorpagina een verklaring moest plaatsen met verontschuldigingen aan de hertogin van Sussex. Volgens de rechter heeft de krant met de publicatie van de brief in 2018 haar privacy geschonden.

ANL ging in hoger beroep. Volgens de uitgever had de hertogin haar recht op privacy verspeeld door haar staf en vrienden gesprekken te laten voeren met de schrijvers van de biografie Finding Freedom. Dat ontkenden Meghan en Harry altijd, maar Meghan liet later in een schriftelijke verklaring weten dat ze toch had meegewerkt aan het boek. Volgens de hertogin was ze dat “vergeten”.