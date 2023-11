Meidengroep BLACKPINK krijgt onderscheiding van koning Charles

De Britse koning Charles heeft woensdagochtend de leden van de Zuid-Koreaanse meidengroep BLACKPINK ontvangen op Buckingham Palace. De vier leden van de groep kregen tijdens een ceremonie een onderscheiding van de koning, in het bijzijn van de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol en zijn vrouw.

De leden zijn benoemd tot erelid in de Orde van het Britse Rijk (MBE). In die orde zijn verschillende gradaties. Zo zijn er bijvoorbeeld ook de titels officier van de Orde van het Britse Rijk (OBE) en Commandeur in de Orde van het Britse Rijk (CBE).

De K-popgroep kreeg de onderscheiding voor de inzet voor de klimaattop COP26, die in 2021 plaatsvond in het Schotse Glasgow. Volgens het Britse hof moedigden de vier leden van BLACKPINK “miljoenen jongeren aan om deel te nemen aan de mondiale VN-conferentie over klimaatverandering en het onderwerp klimaatactie”.

BLACKPINK werd in 2016 opgericht en is inmiddels een van de meest succesvolle K-popacts van het moment. De groep bestaat uit zangeressen Rosé, Jennie, Jisoo and Lisa. Zij waren ook aanwezig bij het staatsbanket op dinsdagavond. Eerder op woensdag was al een eerbetoon aan de groep te horen bij de wisseling van de wacht bij Buckingham Palace. De militaire band speelde toen een versie van het BLACKPINK-nummer Ddu-Du Ddu-Du.