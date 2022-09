Mensen gooien bloemen naar rouwauto Elizabeth

Mensen die in Londen langs de route staan gooien bloemen naar de rouwauto die de kist met het lichaam van koningin Elizabeth van Londen naar Windsor brengt. Op televisiebeelden is te zien dat het publiek meer dan tien rijen dik langs de route staat. Er wordt door belangstellenden geapplaudisseerd op het moment dat de wagen voorbijrijdt.

Elizabeth is onderweg naar Windsor, dat zo’n 40 kilometer ten westen van Londen ligt. Omstreeks 17.00 uur (Nederlandse tijd) is daar in Saint George’s Chapel een laatste besloten uitvaartdienst.

De koningin wordt maandagavond door haar familie bijgezet samen met de kist van haar vorig jaar overleden echtgenoot Philip in de King George VI Memorial Chapel in de Saint George’s Chapel. Daar liggen nu alleen nog haar ouders en Margaret, de jongere zus van Elizabeth.

In tegenstelling tot eerder wordt de vorstin maandag wel met een wagen van een van oorsprong Brits merk, namelijk een Jaguar, vervoerd. Vorige week bij een ceremonie in Schotland was dat een Mercedes, wat bij sommige Britten tot lichte verbazing leidde.