Michelle Obama, Paul McCartney en Daniel Craig bedanken koningin

Daniel Craig, Sir Paul McCartney en Michelle Obama hebben koningin Elizabeth bedankt in een video, die tijdens het jubileumconcert bij Buckingham Palace is getoond. De koningin is zelf niet bij het concert aanwezig.

“Bedankt voor je aanwezigheid, je leiderschap en je sierlijkheid”, sprak James Bond-acteur Craig. “Ik zou je overal naartoe volgen.” Ook McCartney sprak zijn dank voor de vorstin uit. “Bedank voor zeventig prachtige jaren.”

Michelle Obama, vrouw van de voormalige president van de Verenigde Staten, stelde dat de koningin altijd ontzettend vriendelijk is geweest. Zowel tegen haar, als haar gezin. “Ik voel me vereerd om tijd met je door te brengen. Bedankt voor je wondere voorbeeld.”

De koningin, die kampt met een broze gezondheid, miste vrijdag de dankdienst in St Paul’s Cathedral en zaterdagmiddag de Epsom Derby. Daar werd zij vervangen door haar dochter Anne.

Hoewel Elizabeth fysiek niet aanwezig is bij het concert, was zij bij de start van het concert in een video te zien. Daarin drinkt de vorstin thee met beertje Paddington en begint het lied We Will Rock You van Queen te spelen. Daarop tikt de koningin op het ritme met een theelepeltje op een kopje.