Mike Tindall bedankt voor felicitaties met trouwdag

Mike Tindall heeft op Instagram zijn volgers bedankt voor alle felicitaties die hij kreeg op zijn trouwdag. De oud-rugbyspeler was afgelopen zondag twaalf jaar getrouwd met Zara Tindall, de dochter van de Britse prinses Anne, en deelde een paar dagen later zijn dankbaarheid voor de berichten die hij had ontvangen.

Tindall plaatste een foto waarop het koppel is bewerkt tot Barbie en Ken. “Het zijn twaalf mooie jaren geweest. Het voelt alsof we jonger zijn geworden”, schreef hij.

Mike en Zara trouwden op 30 juli 2011 in Schotland. Ze hebben drie kinderen.