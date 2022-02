Musical Diana & Zonen niet aangepast nu Camilla gemalin wordt

De musical Diana & Zonen, over het leven van de Britse prinses Diana, wordt niet aangepast nu koning Elizabeth heeft gezegd dat ze wil dat Camilla koningin-gemalin wordt. Dat heeft producent MediaLane desgevraagd laten weten aan ANP. De titel koningin-gemalin verwijst naar de echtgenote van een regerende koning en zou in de toekomst ‘Queen Camilla’ (koningin Camilla) worden.

De musical Diana & zonen, over het leven van de Britse prinses Diana, speelt momenteel in de Nederlandse theaters. In het stuk heeft Camilla een grote bijrol. De rol wordt vertolkt door actrice Gerrie van der Klei. De actrice kreeg in de recensies veel lof voor haar vertolking van de tweede vrouw van prins Charles.

Diana & zonen vertelt over prinses Diana die vanuit het hiernamaals haar zonen Harry en William advies over het leven geeft als zij zelf worstelen met de restricties die het leven als royal met zich meebrengt. De hoofdrollen worden vertolkt door Marlijn Weerdenburg, Jonathan Demoor en Freek Bartels. De voorstelling was voor de plotselinge lockdown die het demissionaire kabinet half december aankondigde een groot succes en is afgelopen week hervat.