Na prins Charles heeft nu ook zijn vrouw Camilla corona

Camilla, de hertogin van Cornwall, is besmet met het coronavirus. Ze houdt zich aan de coronamaatregelen en zit in quarantaine, zo meldt een woordvoerder van Clarence House aan Britse media. Over haar gezondheidstoestand is verder niets bekend. Donderdag testte haar man prins Charles al positief op het coronavirus.

Camilla en Charles zijn volledig gevaccineerd en hebben hun booster ook gehad. Charles is voor de tweede keer besmet. Ook in maart 2020 liep hij het virus op, destijds met milde symptomen. Woensdagavond waren Charles en Camilla samen op een gala van het British Asian Trust in het British Museum in Londen, waar de prins ook diverse handen schudde. Dinsdag deelde hij koninklijke onderscheidingen uit op Windsor Castle.

Charles en zijn moeder, koningin Elizabeth, zouden elkaar de dinsdag voor zijn positieve test nog hebben gezien. Buckingham Palace wil geen uitspraken doen over de gezondheid van de 95-jarige koningin.