Naam Schofield van website goede doel koning Charles gehaald

De naam van presentator Philip Schofield is niet meer terug te vinden op de website van The Prince’s Trust, de liefdadigheidsinstelling van koning Charles. Schofield was jarenlang ambassadeur van de organisatie die kwetsbare jongeren helpt bij het op de rit krijgen van hun leven.

Eerder deze maand nam Schofield na ruim twintig jaar afscheid van zijn programma This Morning. Zaterdag werd bekend dat het plotselinge vertrek van de 61-jarige Schofield bij ITV kwam door een affaire die hij tijdens zijn huwelijk had met een jongere mannelijke collega bij het programma.

Sinds die openbaring is de naam van Schofield niet meer terug te vinden op de website. Er zijn wel nog steeds foto’s van Schofield en Charles te zien, waarop ze breed lachend naast elkaar staan. Op zijn eigen website heeft Schofield ook alle verwijzingen naar The Prince’s Trust verwijderd.