Natalie Portman: Charles vroeg of ik in 1e Star Wars zat

Natalie Portman was 18 jaar toen ze in 1999 haar Star Wars-debuut maakte in Episode I: The Phantom Menace, de vierde film in de franchise. Op de première werd ze destijds toch door toenmalig prins Charles gevraagd of ze ook in de oorspronkelijke trilogie (1977-1983) te zien was.

Presentator Andy Cohen vroeg Portman in zijn talkshow Whatch What Happens: Live of de actrice zich nog iets kon herinneren van haar contact met de royals op de première van de film. “Een klein beetje. Ik weet nog dat toenmalig prins Charles me vroeg of ik ook in de oorspronkelijke trilogie zat. Dus ik zei toen lacherig: eh, ik ben 18. Maar hij was erg aardig.”

Verder zei Portman dat ze er ook voor openstond om de rol van Padmé Amadala opnieuw te spelen, zoals haar tegenspeler Hayden Christensen dat onlangs deed voor zijn rol van Anakin Skywalker. “Er is nog geen contact geweest, niemand heeft me gevraagd. Maar ik sta ervoor open.”