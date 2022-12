Nederlandse finalisten Earthshot Prize: nominatie is grote eer

Twee Nederlandse organisaties zijn allebei finalisten bij de prestigieuze Earthshot Prize die vrijdag in Boston wordt uitgereikt door de Britse prins William. Als ze winnen krijgen ze 1 miljoen pond. De gemeente Amsterdam en The Great Bubble Barrier zijn de Nederlandse genomineerden – “een grote eer”, vinden ze allebei.

The Great Bubble Barrier voorkomt met een gordijn van luchtbellen zoveel mogelijk dat plastic van de rivier of gracht in de zee belandt. Meer dan 80 procent van het drijvende plastic wordt tegengehouden door het bellenscherm en komt in de opvangbakken terecht. “Al het plastic afval dat ons systeem in rivieren kan afvangen, zal niet in de oceaan terechtkomen”, zegt Francis Zoet, een van de oprichters. ” Dat is onze missie en daar word ik heel blij van.” In de Amsterdamse gracht werken de bellen al, bij Katwijk moet het project nog in gebruik genomen worden.

De gemeente Amsterdam is genomineerd vanwege het plan om in 2050 volledig circulair te zijn en om in 2030 de hoeveelheid gebruikte materialen te halveren. Volgens de Earthshot Prize is Amsterdam de eerste stad ter wereld die zich gecommitteerd heeft aan dit doel. In een circulaire economie is het de bedoeling om afval zoveel mogelijk te reduceren en uiteindelijk te hergebruiken. Christiaan Norde, beleidsadviseur van de gemeente, legt uit dat de gemeente het daarnaast belangrijk vindt dat producten die gebruikt worden in goede leefomstandigheden zijn gemaakt.

Groot podium

“Om de hoeveelheid aan materiaal in de stad in beeld te krijgen en de impact hiervan te bepalen, werkt Amsterdam aan een circulaire monitor”, zegt Norde. Met deze monitor moet duidelijk worden wat er met materialen gebeurt in de stad. “Vervolgens zien we ook beter wat we moeten aanpassen in het beleid om mensen te stimuleren circulair om te gaan met hun producten.” De gemeente Amsterdam en The Great Bubble Barrier zitten in aparte categorieën. In totaal zijn er vijf categorieën en uiteindelijk dus ook vijf winnaars.

De Nederlanders wonen de prijsuitreiking via de livestream bij, “een duurzamere keuze”, zeggen ze. Beide zijn al erg blij met de nominatie, omdat de finalisten een soort masterclass krijgen om hun project verder te ontwikkelen. Daarmee worden ze ook gekoppeld aan partners die hun initiatief mogelijk verder kan helpen. “Bovendien is het natuurlijk fijn dat de circulaire economie op deze manier een groot podium krijgt”, zegt Norde. Zoet zegt uit te kijken naar de prijsuitreiking, “de andere finalisten in onze categorie zijn inspirerende pioniers in hun veld, dus ze verdienen de prijs evenveel”.

De Earthshot Prize is opgericht in 2020 door prins William en zijn liefdadigheidsinstelling. In de komende tien jaar winnen elk jaar vijf projecten die bedoeld zijn om “de planeet te herstellen”. De Nederlanders zullen voor nu de prins alleen ontmoeten via de livestream. “Het is wel heel mooi dat het Britse koningshuis zich als een van de eerste openlijk uitsprak tegen klimaatverandering”, zegt Norde. “Dat de prins deze prijs heeft opgericht, is alleen maar toe te juichen.”