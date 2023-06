Netflix blijft werken met Harry en Meghan

Netflix zal blijven samenwerken met prins Harry en zijn vrouw Meghan, zo zegt een woordvoerder van de streamingdienst tegen PEOPLE. Het bericht volgt op het nieuws dat Spotify de samenwerking niet voortzet.

“We waarderen ons partnerschap met Archewell Productions”, aldus de woordvoerder over het bedrijf van de twee. “Harry & Meghan was het grootste documentairedebuut van Netflix ooit, en we zullen verder gaan met samenwerken aan een aantal projecten, waaronder de aanstaande documentairereeks Heart of Invictus.” Deze reeks volgt een groep internationale deelnemers aan de Invictus Games in Den Haag in 2020, het sportevenement voor psychisch en lichamelijk gewond geraakte veteranen dat ooit werd opgezet door prins Harry.

Eerder deze maand werd bekend dat Spotify een eind heeft gemaakt aan de lucratieve deal die Harry en Meghan met het bedrijf hadden gesloten om podcasts te gaan maken. De BBC meldde dat Spotify en het echtpaar “in gezamenlijk overleg” uit elkaar zijn gegaan. Naar verluidt was met het contract met Spotify een bedrag van 25 miljoen dollar gemoeid en er zouden meerdere series worden ontwikkeld, maar er kwam slechts één seizoen van de podcast Archetypes tot stand.