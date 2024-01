Nieuw portret koning Charles vrijgegeven

Buckingham Palace heeft een nieuw portret van koning Charles vrijgegeven. De Britse vorst poseert op de foto in zijn marine-uniform. Het portret zal worden opgehangen in scholen, gemeentehuizen en rechtszalen.

Het beeld is afgelopen november geschoten door Hugo Burnand op Windsor Castle en is persoonlijk uitgezocht door Charles. De 75-jarige koning staat in The Grand Corridor in Windsor Castle en heeft met zijn linkerhand zijn zwaard vast. Op een tafeltje liggen zijn pet en witte handschoenen.

Het portret doet volgens Britse media denken aan soortgelijke afbeeldingen van koning George VI en George V, die eveneens poseerden in hun marine-uniform.