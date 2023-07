Nieuwe Britse paspoorten met titel koning Charles

In het Verenigd Koninkrijk worden vanaf deze week nieuwe paspoorten uitgegeven met daarin de titel van koning Charles. Het is voor het eerst sinds zeventig jaar dat de Britse paspoorten worden aangepast.

Waar in de huidige paspoorten nog “her Britannic Majesty” staat, wordt dat in de nieuwe uitgaven “his Britannic Majesty”, aldus de Home Office, het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken, op Twitter. “Al zeventig jaar staat er Hare Majesteit op de Britse paspoorten. Velen van ons kunnen zich de tijd dat dat anders was waarschijnlijk niet herinneren”, aldus minister Suella Braverman.

Ruim zeventig jaar geleden werd Charles’ moeder Elizabeth koningin en sindsdien stond haar titel in de paspoorten. Ze overleed vorig jaar september op 96-jarige leeftijd.

Recent werd ook aangekondigd dat de nationale postzegels worden gewijzigd. Op verzoek van koning Charles worden de postzegels met het hoofd van Elizabeth echter eerst opgemaakt, om verspilling te voorkomen.