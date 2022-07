Nieuwe foto ter ere van Camilla’s 75e verjaardag

Het Britse hof heeft zaterdagavond een nieuwe foto van Camilla gedeeld. De vrouw van prins Charles viert zondag haar 75e verjaardag.

Op de foto draagt de hertogin van Cornwall een blauwe bloemetjesjurk. Ze zit in de tuin, drinkt een kopje thee en kijkt breedlachend in de camera. Het beeld is gemaakt door Getty Images-fotograaf Chris Jackson.

Camilla en Charles trouwden in 2005. De twee hadden daarvoor al enige tijd een relatie en ook een affaire toen Charles nog met prinses Diana was getrouwd. In een interview met de Britse Vogue zei Camilla dat ze lange tijd moeite had met de kritiek die ze moest slikken toen ze een relatie kreeg met Charles. “Ik werd zo lang onder de loep genomen. En je moet een manier vinden om daarmee te leren leven. Niemand vindt het leuk om de hele tijd aangekeken te worden en, je weet wel, bekritiseerd te worden. Maar ik denk dat ik er uiteindelijk boven ben gaan staan. Je moet verder met het leven.”