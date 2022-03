Nieuwe serie over prinses Diana op komst

Een nieuwe serie over prinses Diana is in de maak. De miniserie Who Killed Lady Di? speelt zich af in de periode na het overlijden van de ex-vrouw van prins Charles in 1997, zo meldt entertainmentwebsite Variety. Het is nog niet bekend wanneer de serie te zien is.

Prinses Diana en haar vriend Dodi Fayed kwamen in augustus 1997 om het leven in Frankrijk bij een auto-ongeluk. De serie besteedt aandacht aan de oorzaak van het ongeluk, de tijd erna, maar ook aan de druk van paparazzi waar Diana onder leed. Het verhaal gaat over een Franse rechercheur en een Britse fan van Diana die een blog begint: Who Killed Lady Di?

De makers, Pierre Laugier en Julien Lilti, denken dat de serie “fascinerende beelden van achter de schermen” laat zien. “Amerikanen hebben John F. Kennedy en Marilyn Monroe, en wij hebben prinses Diana, ze zijn even belangrijk.”