Nieuwe titels voor Cambridges na overlijden Elizabeth

Prins William is door het overlijden van zijn oma koningin Elizabeth de nieuwe Britse troonopvolger. Hij krijgt nog niet automatisch de titel prins van Wales, maar heeft wel enkele andere titels gekregen.

William is naast hertog van Cambridge nu ook hertog van Cornwall, graaf van Chester en hertog van Rothesay. Zijn vrouw Catherine draagt daarvan nu de vrouwelijke titels. Het Instagram-kanaal van de twee is al aangepast naar Duke and Duchess of Cornwall and Cambridge.

Prins William krijgt daar later mogelijk nog de titel prins van Wales bij. Deze is traditioneel een cadeau van de koning of koningin. Charles werd prins of Wales toen hij 9 jaar werd.