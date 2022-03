NOS zendt Invictus Games uit, meerdere royals aanwezig

NOS zendt de vijfde editie van de Invictus Games uit, die op 16 april van start gaan in Den Haag. Saïda Maggé neemt de presentatie op zich en Marc van de Kuilen, die beide benen verloor tijdens een missie in Afghanistan, is vaste commentator. Verder zijn de Britse prins Harry, die het internationale sporttoernooi bedacht, prinses Margriet en koning Willem-Alexander bij het evenement aanwezig.

Tijdens de uitzendingen zijn “impressies te zien van de sport van de dag, maar ook van ontmoetingen van veteranen onderling”, meldt de omroep maandag. Ook worden de achtergronden van de sporters in reportages getoond. De NOS besteedt van 16 april tot en met 22 april dagelijks aandacht aan het toernooi op NPO 2.

De Britse prins Harry heeft het sportevenement in het leven geroepen om door middel van sport herstel te stimuleren, revalidatie te ondersteunen en breder begrip en respect te genereren voor gewonde militairen en veteranen. De hertog van Sussex is zelf twee keer werd uitgezonden naar Afghanistan. Hij bedacht het toernooi om de militairen te helpen bij hun herstel. Ze doen mee aan sporten als rolstoelbasketbal, zitvolleybal, rolstoeltennis, indoorroeien en rolstoelrugby.

Prinses Margriet is erevoorzitter van het Comité van Aanbeveling van de Invictus Games Den Haag 2020 en zal bij de openingsceremonie van de Invictus Games aanwezig zijn. Koning Willem-Alexander woont de sluitingsceremonie bij. De Invictus Games zouden oorspronkelijk in 2020 in Den Haag plaatsvinden, maar zijn door de coronapandemie meermaals uitgesteld.