Officieel welkom voor koning Charles op Balmoral Castle

Koning Charles is maandag officieel welkom geheten op Balmoral Castle. Het is de eerste keer dat Charles in de functie als koning zijn zomerverblijf aandoet.

De koning nam onlangs de rol van Colonel-in-Chief van The Royal Regiment of Scotland over van zijn moeder Elizabeth, die in september overleed. Voor de poort van het kasteel vond een kleine ceremonie plaats waar Charles officieel in deze functie werd geïnaugureerd. De trommelaars en doedelzakspelers van het vierde bataljon traden hierbij op en Charles inspecteerde ook de erewacht. De koning had daarnaast een ontmoeting met de mascotte van het korps, shetlandpony Corporal Cruachan IV. Charles liet het dier even aan zijn hand ruiken voordat hij de pony over het hoofd aaide.

Charles en zijn vrouw Camilla zijn deze zomer al elders in Schotland geweest, maar nemen vanaf maandag hun intrek in Balmoral Castle.