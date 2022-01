Officieren roepen prins Andrew op militaire titels in te leveren

Verschillende officieren van het Britse leger hebben zich uitgesproken over prins Andrew. Zij voelen zich “ongemakkelijk te moeten drinken op de gezondheid van prins Andrew aan het einde van diners”, nu zijn goede vriendin Ghislaine Maxwell is veroordeeld voor mensenhandel, zo meldt de Britse krant The Times. De officieren roepen Andrew op zijn militaire eretitels in te leveren.

Andrew werd in 2017 kolonel van de Grenadier Guards, nadat hij de functie had geërfd van de hertog van Edinburgh. Het betekent dat hij de titel heeft voor negen militaire eenheden, regimenten en korpsen. Alleen de koningin kan deze intrekken. Kritiek op de eretitels klinkt al langer.

In de zaak rondom Maxwell zegt een van de slachtoffers, Virginia Giuffre, door Maxwell en haar vriend, de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein, voor seks te zijn “uitgeleend” aan Andrew. Giuffre had naar eigen zeggen herhaaldelijk seks met de prins. Die spreekt dat tegen en wordt ook niet strafrechtelijk vervolgd, maar toch vindt veteraan Julian Perreira dat Andrew per direct zijn titels moet inleveren. Perreira noemt het behouden “schadelijk” voor het imago van het Britse leger.

Perreira hoopt dat Andrew een eventueel besluit van de koningin over de titels voor zal zijn. “Het zorgt voor een vlek op de trotse geschiedenis van het regiment en het zal al het harde werk van vroegere en toekomstige militairen te niet doen. Hij moet onmiddellijk aftreden”, vindt hij.

Dinsdag moet Andrew voor de rechter in New York verschijnen en zal hij betogen waarom de zaak van Giuffre moet worden stopgezet. Voor de prins staat veel op het spel. Het wordt gezien als zijn laatste kans om te voorkomen dat het tot een volwaardige rechtszaak komt, waar dan ook personen uit zijn directe omgeving bij betrokken kunnen raken.