Omid Scobie zou willen dat ‘vertaalfout’ publiciteitsstunt was

Omid Scobie heeft op de Britse televisie volgehouden dat hij nooit een boek heeft geschreven waarin namen zijn genoemd die vragen zouden hebben gesteld over de huidskleur van prins Archie, het zoontje van prins Harry en zijn vrouw Meghan. In This Morning op ITV stelde de Britse schrijver tevens dat er geen sprake is van een publiciteitsstunt. “Ik wou dat het zo was”, zo zei hij.

In de Nederlandse versie van Endgame, getiteld Eindstrijd, staan de namen van koning Charles en prinses Catherine als de royals die zich zorgen zouden hebben gemaakt over Archie. Dit stond echter niet in het origineel, zo werd eerder deze week bekend. De Nederlandse boeken werden vervolgens direct uit de handel gehaald. Sommige media beweerden daarna dat het mogelijk een stunt zou zijn van Scobie om extra aandacht voor zijn boek te genereren.

“Ik heb nooit een boek geschreven waarin namen stonden, dus ik kan alleen over mijn versie praten”, aldus Scobie, die vervolgde dat hij “duidelijk gefrustreerd” is over de gang van zaken. “Ik zou niet zeggen dat ik er boos over ben, omdat ik de afgelopen dagen in een bubbel zat zonder emoties.”

“Ik ben net zo gefrustreerd als ieder ander” vervolgde Scobie. Hij stelt dat hij “heel voorzichtig” is geweest met hoe hij bepaalde zaken in het boek heeft beschreven. Eerder deze week sprak hij over een mogelijke “vertaalfout”.