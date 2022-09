Ook kleine royals kunnen tranen niet bedwingen

De de kleine prinses Charlotte (7), dochter van troonopvolger prins William en prinses Catherine, kon haar tranen tijdens de uitvaartplechtigheid van koningin Elizabeth niet bedwingen. Haar moeder stond onmiddellijk paraat om de tranen weg te vegen en haar kind te troosten.

Haar broer prins George (9) was ook aanwezig bij de uitvaartplechtigheid van zijn overgrootmoeder in Westminster Abbey. Ook hij worstelde met zijn tranen tijdens het eerbetoon, zo is op foto’s te zien. Tijdens de dienst legde Catherine haar hand op de knie van haar oudste kind.

Hun tante Meghan had het na de plechtigheid ook even moeilijk. Op foto’s is te zien dat de vrouw van prins Harry een paar tranen liet toen de kist in de rouwwagen werd getild.

Prins Harry, de kleinzoon van koningin Elizabeth, liep samen met zijn vrouw Westminster Abbey uit. Zij hielden daarbij elkaars hand vast. Meghan droeg oorbellen die Elizabeth haar in 2018 schonk.