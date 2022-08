Ook Net5 komt met documentaire over prinses Diana

Het is op 31 augustus precies 25 jaar geleden dat prinses Diana overleed. Om die reden heeft Net5 een documentaire over Diana gemaakt die op haar sterfdag wordt uitgezonden.

Royaltyverslaggever Sam Hoevenaar zoekt in de documentaire Prinses Diana, 25 jaar later uit hoe het nu met het Britse koningshuis gaat. Ook wordt teruggeblikt op het leven van de ex-vrouw van prins Charles en haar fatale auto-ongeluk. Haar voormalige butler, de Franse arts die de prinses na haar ongeluk probeerde te redden en de Britse koningshuisverslaggever Omid Scobie komen aan het woord.

Het is niet de enige documentaire die naar aanleiding van haar sterfdag is gemaakt. Op de Britse zender Channel 4 is vanaf zondag een serie te zien die gaat over het ongeluk en de nasleep daarvan.

Op de Amerikaanse zender HBO verscheen afgelopen weekend de documentaire The Princess. Die staat in de VS ook op HBO Max. De datum voor de Nederlandse release op die streamingdienst is nog niet bekend. Wel draait The Princess vanaf 1 september in de Nederlandse bioscopen.