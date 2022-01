Ook Netflix wil werk van Harry en Meghan zien

In navolging van Spotify heeft nu ook Netflix aan de bel getrokken bij Harry en Meghan over het werk dat de streamingservice van hen verwacht, maar tot op heden niet heeft gekregen. Netflix sloot in september 2020 een miljoenendeal met de Sussexes, om onder meer een serie te maken over Harry’s werk bij de Invictus Games. Dit meldt Newsweek.

Netflix heeft nu een vacature uitgezet om productiemedewerkers te vinden voor Meghans animatieserie Pearl, waarin een 12-jarig meisje gevolgd wordt dat geïnspireerd raakt door belangrijke vrouwen uit de geschiedenis. Volgens de beschrijving zou dit idee “volledig bedacht zijn door Meghan”. Van de gegadigde wordt verwacht om mee te denken en creëren en om de esthetische visie te ondersteunen.

Eerder plaatste Spotify al een advertentie om mensen aan te trekken voor de wekelijkse podcast die namens Archewell Audio gemaakt moet worden, het bedrijf dat Harry en Meghan eerder hebben opgezet. Tot nu is daar slechts een podcast van uitgekomen in december 2020, waarbij de Sussexes onder meer hulp kregen van goede vrienden Elton John en James Corden.