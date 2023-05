Ook premier Belize wil dat land republiek wordt

Belize wordt waarschijnlijk het eerstvolgende land dat vertrekt uit het Gemenebest om een republiek te worden, zegt premier John Briceño. Eilandstaat Barbados deed dat al in 2021 en Jamaica lijkt ook af te willen van het Britse koningshuis. In onder meer Nieuw-Zeeland, de Bahama’s en Antigua en Barbuda speelt dezelfde discussie.

Premier Briceño van het Midden-Amerikaanse Belize, eveneens een Britse oud-kolonie, zegt tegen de krant The Guardian dat zijn landgenoten niet warmlopen voor de kroning van koning Charles. “Ik denk dat de kans vrij groot is”, antwoordde hij op de vraag of zijn land afscheid zal nemen van Charles als staatshoofd.

In Belize buigt een grondwettelijke commissie zich sinds vorig jaar over hervormingen, die het land mogelijk omvormen tot een republiek. Volgens Briceno komt daarover mogelijk een referendum, maar het kan ook zijn dat de monarchie van het land via het parlement wordt afgeschaft. De aanbevelingen van de commissie worden volgend jaar verwacht.

Jamaica

De Jamaicaanse minister van Juridische en Constitutionele Zaken Marlene Malahoo Forte zei eerder op de dag in een interview met Sky News dat het tijd wordt dat Jamaica een republiek wordt. Zij wil nog deze maand een wetsvoorstel indienen om dat proces op gang te brengen.

Charles wordt zaterdag in Londen gekroond. Behalve van het Verenigd Koninkrijk is hij ook koning van veertien andere soevereine landen, waaronder Australië en Canada. Van de veertien heeft hij alleen Belize nooit bezocht.