Ook protesten bij aankomst Cambridges in Jamaica

De hertog en hertogin van Cambridge zijn bij aankomst in Jamaica allerminst welkom ontvangen. William en Catherine doen het Caribische eiland aan in het kader van het platina jubileum van de Britse koningin Elizabeth, die formeel nog altijd het staatshoofd is van Jamaica. Inwoners van het eiland, dat dit jaar bovendien zestig jaar onafhankelijkheid viert, protesteerden tegen het kolonialisme en de rol van het Verenigd Koninkrijk in de slavernij.

De demonstranten menen dat de Britten “profiteren” van het “bloed, zweet en de tranen” van Jamaicaanse slaven. Ze willen onder meer excuses en “sociaaleconomische herstelbetalingen” in de vorm van bijvoorbeeld ziekenhuizen, goed onderwijs en eerlijke verdeling van grond. Dat zou volgens de demonstranten een “eerste stap naar herstel en verzoening” betekenen voor Jamaica.

Door middel van protestborden en het scanderen van leuzen, maken de Jamaicanen duidelijk hoe zij over de Britten denken. ‘Koningen, koninginnen en prinsen en prinsessen horen thuis in sprookjes, niet in Jamaica’, staat er bijvoorbeeld op een van de borden. “Het feit dat onze overheid geld uitgeeft aan de beveiliging van de hertog en hertogin is schandalig, crimineel”, zegt een van de demonstranten volgens Sky News.

Excuses

William geeft woensdagavond naar verwachting een speech in het bijzijn van de gouverneur van Jamaica. In zijn toespraak zal de hertog van Cambridge waarschijnlijk het slavernijverleden aanstippen. Oppositieleider Mark Golding was al van plan om de royals tijdens hun bezoek aan Jamaica, dat nog tot donderdag duurt, te vertellen dat de inwoners van het eiland excuses willen voor de Britse rol in het slavernijverleden.

Eerder werden William en Catherine in Belize ook al ontvangen met protesten vanwege het koloniale verleden van het Verenigd Koninkrijk in het land. De hertog en hertogin van Cambrigde vertrekken donderdag naar de Bahama’s, hun laatste stop van hun achtdaagse tour in de Cariben.