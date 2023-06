Ook William en Catherine zijn in Jordanië

Ook prins William en prinses Catherine zijn in Jordanië. Daar trouwen donderdag kroonprins Hoessein en zijn partner Rajwa Khalid Al Saif. Hoessein is de oudste zoon van koning Abdullah II en koningin Rania.

Het Britse paar liep een hotel in de hoofdstad Amman uit, zo is te zien in een video van nieuwsorganisatie ET Arabia. Het Britse hof heeft de aanwezigheid van William en Catherine op de bruiloft nog niet officieel bevestigd.

Vanuit Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia woensdag in Jordanië aangekomen met het regeringstoestel. Ook onder anderen de Belgische koning Filip, koning Mathilde en hun dochter Elisabeth, de Deense kroonprins Frederik en zijn vrouw Mary zijn aanwezig.

Het huwelijk is in het Zahran Palace in Amman. Op dezelfde locatie traden Abdullah II en Rania in 1993 in het huwelijk. De festiviteiten zullen daarna verplaatsen naar het Al Husseiniya Palace, waar het paar met hun gasten aan het banket zal gaan.