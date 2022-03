Opnieuw bezoek voor koningin Elizabeth

Koningin Elizabeth heeft woensdag weer bezoek gehad. De Britse vorstin ontving op Windsor Castle dichter Grace Nichols, de winnares van de Queen’s Gold Medal for Poetry.

Op foto’s die door Buckingham Palace zijn gedeeld is te zien dat de 95-jarige koningin haar wandelstok woensdag niet nodig had, in tegenstelling tot sommige eerdere afspraken in de afgelopen weken en maanden. Het was voor Elizabeth haar derde ontvangst sinds ze hersteld is van het coronavirus.

De Queen voelde zich eerder deze week nog niet sterk genoeg om de kerkdienst ter gelegenheid van Commonwealth Day bij te wonen. Ze liet zich maandag vertegenwoordigen door haar zoon prins Charles.

Het is nog niet duidelijk of koningin Elizabeth eind deze maand aanwezig kan zijn bij de herdenkingsdienst voor haar vorig jaar overleden man prins Philip. Deze vindt plaats in Westminster Abbey in Londen.