Oud-voorzitter stichting koning Charles niet vervolgd

Het onderzoek naar Michael Fawcett die als voorzitter van een stichting van koning Charles in opspraak was geraakt, zal niet uitmonden in een vervolging van de inmiddels oud-preses van The Prince’s Foundation. Dat heeft de Londense politie maandag laten weten.

Fawcett kwam in 2021 in opspraak toen de Britse tabloids The Sunday Times en The Mail on Sunday schreven dat hij ervan verdacht werd zijn invloed te hebben aangewend om de Saoedische zakenman Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz aan een onderscheiding te helpen. De 51-jarige Mahfouz werd in november 2016 tijdens een plechtigheid op Buckingham Palace door de toenmalige prins Charles tot Commandeur van het Britse Rijk (CBE) benoemd. Zo’n onderscheiding kan dienen als ondersteuning voor de aanvraag van het Britse staatsburgerschap. In ruil daarvoor zou de zakenman flinke donaties hebben gedaan aan The Prince’s Foundation.

De politie kwam in actie nadat het een brief had ontvangen met belastende informatie. In een verklaring zegt de Metropolitan Police maandag dat alle informatie “minutieus” is onderzocht, maar dat er geen aanleiding is gevonden om betrokkenen te arresteren of in staat van beschuldiging te stellen.

Vanwege alle ophef rond de kwestie nam Fawcett in november 2021 ontslag als directeur van The Prince’s Foundation.