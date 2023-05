Overlevenden aanslag Manchester inspireren prins William

Prins William heeft de overlevenden van de aanslag in Manchester, maandag precies zes jaar geleden, een grote inspiratiebron genoemd. Dat doet hij naar aanleiding van het verschijnen van een rapport van de National Emergencies Trust, waar hij beschermheer van is, en onderzoekers van de Lancaster University.

De aanslag vond in mei 2017 plaats tijdens een concert van zangeres Ariana Grande. Daarbij vielen 22 doden en tientallen gewonden, onder wie ook kinderen.

Het rapport is mede geschreven door negen jonge overlevenden. Ze delen daarin hun ervaringen met de steun die ze kregen om vast te stellen welke hulp bij soortgelijke gevallen in de toekomst het meest nuttig zal zijn. In totaal droegen meer dan 200 overlevenden, die op het moment van de aanslag jonger waren dan 18 jaar, bij aan het onderzoek.

“Dit rapport maakt duidelijk dat jongeren die het trauma van terrorisme hebben meegemaakt, behoeften hebben die uniek zijn voor hun leeftijd”, stelt William. Volgens hem is het belangrijk dat zij gehoord worden en dat hun gevoelens erkend worden. “We moeten nu naar hun verhalen luisteren om te leren voor de toekomst. Ik kijk er naar uit om de verandering te zien die het teweegbrengt.”