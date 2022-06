Paleis geeft nieuw portret koningin Elizabeth vrij

Buckingham Palace heeft donderdag bij de start van de festiviteiten rond het 70-jarig regeringsjubileum van koningin Elizabeth een nieuw portret van de Queen vrijgegeven.

De foto is genomen op Windsor Castle, waar de 96-jarige vorstin tegenwoordig woont en werkt. Elizabeth kijkt lachend in de camera terwijl ze op een bankje voor het raam zit, met de beroemde toren van het paleis in de verte zichtbaar.

Het beeld is gemaakt door fotograaf Ranald Mackechnie. Tegen ITV News zegt hij vereerd te zijn. “Het is een voorrecht om hiervoor te worden gevraagd.”