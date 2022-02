Paleis in spanning over gezondheid koningin Elizabeth

Buckingham Palace wacht in spanning af of koningin Elizabeth besmet is geraakt met het coronavirus. De 95-jarige vorstin zag afgelopen week prins Charles, die donderdag positief testte. Sindsdien wordt de gezondheid van de Queen scherp in de gaten gehouden, melden Britse media.

Donderdagavond zwegen paleiswoordvoerders over de testuitslagen van de koningin. Bronnen zeggen tegen de Daily Mail dat Elizabeth vooralsnog geen symptomen heeft, maar deze kunnen ook pas na een paar dagen verschijnen.

De koningin heeft drie vaccinaties gehad. Haar eerste prik ontving ze vorig jaar januari, de volgende in maart. Naar verluidt kreeg Elizabeth in oktober haar booster.

Voor Charles is het al de tweede keer dat hij corona heeft. Ook hij heeft drie vaccinaties gehad.